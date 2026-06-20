Само за дни столичната полиция откри и задържа 22-годишен мъж, изтеглил кредит от 25 000 евро на чуждо име. Заемът е заявен онлайн през мобилно приложение за банкиране, след като телефонът на пострадалия е бил отключен без негово знание. За целта е използвано направено с жертвата селфи. Измамникът е заловен на излизане от банковия клон докато попълва документите за усвояване на парите.

На 8 юни вечерта 43-годишният Десислав Георгиев отива до близкия до дома му денонощен магазин за алкохол и цигари. Там се запознал с двама мъже, които не бил виждал дотогава.

"След това на мен ми прилоша и решихме да ме заведат до вкъщи, да си взема един душ, за да се освежа", каза потърпевшият Десислав Георгиев.

Задържаха 22-годишен, измамил банка в София с 25 000 евро

На сутринта мъжът проверява през мобилното си банкиране дали заплатата, която очаквал от няколко дни, вече е постъпила по сметката му. "Аз установих, че имам кредит за 25 хил. евро. На мое име, което е прехвърлен като дарение на името на Стефани Куртева", посочва той.

Десислав веднага подава сигнал в полицията.

"Установява, че му е сменен мобилния телефон в приложението, e-mail адреса му, част от парите даже вече са били усвоени", обясни комисар Стефан Попов, зам. - началник на 1 РПУ, София.

Оказва се, че измамниците, които живеят на семейни начала, накарали Десислав да си направи селфи с тях, за да могат да отключат телефона му. Снимали и личната му карта, за да изтеглят кредита.

"При поредния опит за изтегляне на пари от тази сметка ние задържахме фактически човекът, който е направил тази измама. Задържахме и жената, на чието име е нареден кредитът. Реално фактическият извършител е регистриран за кражби, има и една присъда отново за кражби", посочи Попов.

Прокуратурата вече му е повдигнала обвинение за компютърна измама.

"Наказанието е до 6 години лишаване от свобода. Не е дал обяснения за деянието си. Обвиняемият е в срок на предходно осъждане по условна присъда на 8 месеца лишаване от свобода за осъществена кражба", каза Александра Стефанова, говорител на Софийската районна прокуратура.

Софийският районен съд е оставил извършителя в ареста. А за Десислав следва нова битка - заедно с банката, от която е изтеглен кредита, да стигнат до решение кой и дали ще изплати заема.

"За мен този кредит не е мой и няма да го платя никога. Ще се прибера на село да гледам домати и ще си закрия всичките банкови сметки. Този кредит не е мой. От банката ми казаха, че в същия ден има още две пострадали лица, единият е на 8 хил., другият на 5 хил. евро", каза още Десислав Георгиев.

На този етап други жалби за този тип измама няма. Разследващите търсят има ли още жертви на семейството, теглещо онлайн кредити на чуждо име.