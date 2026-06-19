Задържаха 22-годишен, подал електронно искане за кредит от името на друго лице, с което измамил банкови служители.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 8 юни в София обвиняемият, използвайки чужд мобилен телефон с операционна система, внесъл компютърни данни, като променил телефона за контакт и адреса на електронната поща на профила на друго лице. Той сключил споразумение за достъп до електронния канал на банката и кандидатствал за кредит, с което причинил вреда на банката, в размер на 25 000 евро.

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За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от една до шест години и глоба до шест хиляди лева.

Редактор: Дарина Методиева