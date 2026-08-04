Днес отново беше регистриран рекорд, като при Русе нивото на Дунав е минус 94 сантиметра. Най-тежка е ситуацията при Белене. Корабоплаването не е спряно - поне не с административен акт. Това съобщи директорът на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Реално обаче движение по реката почти няма.

Десетки са конвоите, които предпочитат да изчакват по пристанищата или на вода, докато нивото на реката се повиши. С всеки изминал ден обаче се подобрява отрицателният рекорд за най-ниско ниво на Дунав за последните 85 години, откакто се извършват измервания. През следващите дни при Русе се очаква нивото да достигне дори минус 100 см под условната кота нула.

Река Дунав е с критично ниско ниво край Русе

Най-малко четири са критичните участъци, за които агенцията е въвела специални изисквания за преминаване. Те са свързани с минималната дълбочина и широчина на плавателния път. Именно поради тази причина за повечето превозвачи не е икономически изгодно да извършват курсове, а круизните кораби изобщо не могат да преминават.

Рекордно ниски нива на Дунав, няколко кораба са заседнали

"Много са конвоите, които са в изчакване. В районите на Белене, Сомовит и село Гарван край Силистра има заседнали кораби, които са извън границите на корабоплавателния път. Ситуацията при Белене е особено притеснителна, защото нивото на реката е изключително ниско и вече се виждат множество новообразувани пясъчни коси. Вследствие на спадането на нивото корабоплавателният път в този участък е с широчина около 60 метра и минимална дълбочина 1.60. В района има една заседнала секция и една заседнала баржа", заяви директорът на Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на река Дунав Ивелин Занев.

И докато едни трупат загуби, за други бизнесът потръгна. Водата се оттегли и превърна остров Люляка в полуостров, а оголеното речно дъно стана кариера за добив на инертни материали. "Товарят пясък, не знам с какво разрешение са", коментира мъж, видял самосвалите.

Проверка на NOVA показа, че драгажната техника има разрешително и спазва параметрите за добив.