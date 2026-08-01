Дунав се отдръпва до критични нива, а последиците стават все по-сериозни – заседнали кораби, спрян ферибот при Оряхово, евакуация на туристи край Видин и извънредни мерки в АЕЦ "Козлодуй".

Инж. Тони Тодоров, директор на дирекция "Речен надзор" - Лом, каза, че нивото на реката край Лом е достигнало рекордно ниски стойности, откакто се правят измервания. Той обясни, че в участъка има около 9 престояващи кораба, някои от които са заседнали заради ниските води.

От Тимок до Лом има още два заседнали плавателни съда. Единият е с екипаж, а другият - без. Работи се за изваждането им. Смята се, че в рамките на днешния ден проблемът с кораба с пътници ще бъде решен.

Заради ниско ниво на водите: Кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав

Критичните участъци в българо-румънската зона са над 10, основно 2-3 - около Свищов.

Кадър: NOVA

Фериботът в Оряхово също спря работа.

Рекордно ниски нива са отчетени не само в Лом, но и в Ново село, Видинско, в Русе и Силистра.

Кадър: NOVA

Ограничава се движението на пътнически кораби.

А от АЕЦ "Козлодуй" съобщиха, че е създадена специална работна група, която да следи за безопасността на съоръжението. Към момента и двата реактора работят.

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