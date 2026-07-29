Националната здравноосигурителна каса започва кампания за активиране на мобилното приложение еЗдраве. В цялата страна вече работят изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите могат да получат съдействие за бързо активиране на приложението на мобилните си устройства. Инициативата се провежда съвместно с Министерството на здравеопазването и е насочена към улесняване на достъпа до електронното здравно досие.

Чрез приложението еЗдраве всеки здравноосигурен може в реално време да проследява информация за извършени медицински прегледи, лабораторни изследвания, хоспитализации, издадени електронни рецепти, направления и други дейности, отчетени в електронното му здравно досие. При установяване на несъответствия потребителите могат да подадат сигнал до НЗОК или съответната районна здравноосигурителна каса, след което институцията извършва проверка.

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Информацията за конкретните места е публикувана на официалната интернет страница на НЗОК в рубрика „еЗдраве“. За допълнителни и новоразкрити пунктове гражданите могат да задават въпроси към съответното РЗОК.

Кампанията идва на фона на усилията на здравните институции да насърчат използването на електронните здравни услуги и да повишат контрола върху разходването на публичните средства за здравеопазване. Електронното здравно досие беше въведено поетапно, като в него вече се съхранява информация за основните медицински дейности на пациентите.

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От НЗОК призовават всички граждани, които все още не използват приложението, да посетят най-близкия изнесен пункт и да активират достъпа си. От институцията подчертават, че прозрачността в здравеопазването е най-ефективна, когато институциите и обществото работят като партньори.

Редактор: Ралица Атанасова