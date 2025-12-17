Предлагат хартиената здравна карта да стане електронна. Тя ще служи за вписване на всички извършени здравни услуги на пациентите. Ще бъде безплатна за издаване, безсрочна и ще се връчва лично.

Въвеждането на дигитални здравни досиета коментира общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

„Идеята на дигитализацията е, от една страна, да се облекчи работата на различните здравни специалисти. Информацията за извършените медицински дейности се въвежда в Националната здравноинформационна система, до която в най-скоро време ще има достъп всеки лекар. От друга страна, ако пациентите инсталират мобилното приложение „еЗдраве” на телефоните си, те ще разполагат с актуална информация за своя здравен статус и дори ще могат да упражняват контрол върху начина, по който се изразходват публичните средства за здравеопазване”, каза той.

По думите му за дигитализация се говори от три години насам и тя вече се прилага регулярно в кабинетите на общопрактикуващите лекари. „Предимството, което „еЗдраве” носи, е, че цялото ви здраве е във вашите ръце и можете да упражнявате контрол върху разходването на публични здравни средства. Това, за което говорим като пластика, е предложение на Националната здравноосигурителна каса, в лицето на доц. Петко Стефановски, който е неин директор. Целта му е контрол върху хоспитализациите, тоест върху разходването на публичните средства в болничната медицинска помощ. Пластиките в извънболничната помощ на този етап изобщо не се коментират. При нас контролът ще бъде възможен, ако българският гражданин пожелае да инсталира мобилното приложение „еЗдраве”. По този начин той ще може да упражнява контрол”, заяви той.

Експерт: Електронното досие ще напомня за профилактични прегледи и ваксини

Темата коментира и общопрактикуващият лекар и представител на Българския лекарски съюз д-р Георги Миндов. „За пациента това ще бъде затруднение, но ние трябва да мислим и за системата. Реално в момента няма никаква възможност за автентификация. Тоест, при извършване на каквато и да е дейност, пациентът трябва да се легитимира. В момента ние, като изпълнители на медицинска помощ, нямаме право да изискваме лична карта – представя се синята здравноосигурителна книжка. Тази карта трябва да замести здравноосигурителната книжка, но и да бъде вход към системата. При чекиране с тази карта системата ще идентифицира пациента като точно същия човек, а не някой друг. Дейностите да се извършват в реално време именно за него”, каза той.

В обобщение д-р Миндов смята, че дигитализацията ще бъде в полза на системата, но очаква затруднение за пациентите. Ако например, някой забрави пластиката на е-здравно досие, то той няма как да бъде прегледан.

