Да обикаляш през нощта в търсене на лекарство за болно дете или възрастен родител. За съжаление през 21 век в европейска България това е реалност за жителите на областни градове в Северозападна България като Видин. Стар проблем, който така и няма решение.

Георги Йосифов от село Сланотрън страда от няколко заболявания и затова винаги носи със себе си лекарства. Той е категоричен, че в града трябва да има денонощна аптека. На Моника Енева има малко дете и също често се налага да търси лекарства през нощта във Видин.

В 18 общини у нас няма аптека

Държавата вече има методика за разкриване на аптеки в по-малки и отдалечени населени места. Председателят на Регионална фармацевтична колегия Видин Николай Тодоров посочи, че денонощните аптеки имат проблеми - финансов и осигуряване на персонал.

А за хората във Видин липсата на денонощна аптека продължава да е сериозен проблем. Сред тях е Венелин Янкулов, който казва, че явно тревогата е, че такъв тип аптека няма да носи доход.

