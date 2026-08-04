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Какъв е правилният подход за отглеждане на такъв домашен любимец?
Кане корсо (Cane Corso Italiano) е една от най-разпознаваемите италиански породи кучета. Известно със своята сила, интелигентност и силно развит защитен инстинкт, то е предпочитан избор както за охрана, така и като семеен любимец, когато е правилно социализирано и обучено.
⇔ Древен произход
Породата води началото си от древните римски молоси – едри кучета, използвани във войната, за охрана на имоти и добитък. След разпадането на Римската империя Кане корсо се превръща в универсално работно куче в селските райони на Южна Италия, където помага при охрана на ферми, лов на диви прасета и управление на добитък.
През XX век породата почти изчезва, но благодарение на усилията на италиански кинолози през 70-те години започва нейното възстановяване. Международната киноложка федерация (FCI) официално признава породата през 1996 г.
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⇔ Опасно ли е Кане корсо?
Породата често попада сред определяните като потенциално опасни заради внушителните размери на кучетата, силната им захапка и изключително развития защитен инстинкт. Специалистите обаче подчертават, че самата порода не е агресивна по природа, а поведението на кучето зависи в голяма степен от начина, по който е отгледано, обучено и социализирано.
Според дресьора Александър Илиев няма опасни породи кучета, а всяко кученце още от раждането си носи генетически заложена способност да хапе. Поради тази причина отговорността на хората е да се грижат за обучението и възпитанието на всички породи кучета.
Кане корсо е селектирано като пазач и има силно изразено чувство за територия и защита на семейството си. Експертите подчертават, че когато кучето охранява територията си, то не се интересува кой влиза в нея – било то гост или друг човек. В такива ситуации инцидентите стават най-вече заради невниманието на собствениците или на другите хора, като дори и най-кроткото куче може да нападне човек, ако той навлезе в територията му.
Именно затова при липса на ранна социализация или неправилно възпитание то може да стане прекалено подозрително към непознати и да реагира агресивно в ситуации, които възприема като заплаха.
Киноложките организации препоръчват породата да се отглежда от опитни стопани, които могат да осигурят последователно обучение, ясни правила и достатъчно физическа и умствена активност. Експертите не я препоръчват като първо куче за хора без опит.
В някои държави и общини Кане корсо е включено в списъците с породи, за които важат допълнителни изисквания, като задължително водене на повод, използване на намордник на обществени места или специална регистрация. Подобни правила обаче не са универсални и се различават според местното законодателство.
В редица европейски държави породата е забранена, а в други подлежи на строги регулации. В България няма такава забрана. Според българския Закон за защита на животните е категорично забранено обучението на кучета в агресивно поведение (както чрез селекция, така и чрез дресура), но според активиста за защита на животните Явор Гечев това е един от „мъртвите текстове“ в законодателството, тъй като никой не го следи.
По отношение на условията за отглеждане у нас, законът изисква животното да разполага с достатъчно пространство спрямо мястото, където живее, но липсват ясни изисквания за това как точно да бъде обезопасено то. Освен това законът не позволява кучетата да бъдат обучавани в агресия.
Активистите за защита на животните обръщат внимание и на проблема с незаконното копиране (рязане) на ушите и опашката, което е забранено от българското законодателство. Въпреки това се срещат кучета с подрязани уши и опашки – манипулация, извършена в нарушение на закона най-вероятно от ветеринарен лекар, за да се придаде по-страшен вид на кучето и то да се използва като пазач, а не като домашен любимец.
При попадане в опасна ситуация с четирикрако, експертите съветват човек да вземе голям предмет от земята, с който да го исплаши. При кучета с проблемен характер е задължително да се потърси специализирана помощ.
Според American Kennel Club (AKC) добре социализираното Кане корсо е спокойно, уверено и лоялно куче, което не проявява агресия без причина. Сходна позиция заема и The Kennel Club (Великобритания), който подчертава, че ранното обучение и отговорното отглеждане са ключови за формирането на стабилен темперамент.
Снимка: iStock
⇔ Външен вид
Кане корсо е едро, атлетично и добре замускулено куче. Основните му характеристики са:
- височина: 60–68 см при женските и 64–70 см при мъжките;
- тегло: приблизително 40–50 кг, като някои екземпляри могат да бъдат и по-тежки;
- къса, плътна козина;
- най-често срещаните окраски са черна, сива, светлобежова (fawn), червеникава и тигрова.
Главата е масивна, с широк череп и силни челюсти – отличителна черта на породата.
⇔ Характер
Въпреки внушителния си външен вид, Кане корсо е известно с уравновесения си темперамент. Според киноложките организации породата се отличава с:
- силна привързаност към семейството;
- изразен защитен инстинкт;
- спокойствие и увереност;
- висока интелигентност;
- добра способност за обучение.
Кучето обикновено не проявява агресия без причина, но реагира решително, когато възприеме заплаха.
Снимка: iStock
⇔ Подходящо ли е за семейства?
Да, но при определени условия. Кане корсо може да бъде отличен семеен любимец, ако:
- бъде социализирано още от ранна възраст;
- премине последователно обучение;
- получава достатъчно физическо и умствено натоварване;
- стопанинът има опит с едри и силни породи.
Специалистите не препоръчват породата за хора без предишен опит в отглеждането на кучета със силен защитен инстинкт.
Породата е най-подходяща за активни стопани; хора с опит в обучението на кучета; семейства, които могат да отделят време за възпитание и движение; домове с достатъчно пространство.
Снимка: iStock
⇔ Нужда от движение
Кане корсо не е куче за живот без активност. Необходими са му ежедневни дълги разходки, упражнения, обучение и задачи, които стимулират интелекта му. Липсата на достатъчно движение и социализация може да доведе до поведенчески проблеми.
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