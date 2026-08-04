На политическия терен в момента е „затишие пред буря“, парламентът излезе в лятна ваканция, но това не означава, че през септември няма да се върнат с пълна сила. Това коментира в ефира на предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS комуникационният експерт Надежда Ганева.

„Тема номер едно продължава да е войната в Близкия Изток и ролята на България като държава, която е предоставила военна база на американски самолети. Следващата тема, която очаквам с бясна сила да се върне през септември са цените, защото ние чухме от правителството (особено в предизборната кампания, но и след това) едни много гръмки обещания. Какво стана с „кошницата с грижа“, която трябваше да овладее цените? Войната в Украйна също продължава като тема – какво стана с дипломацията, щяхме да сме „мост“ между Киев и Москва, да се правят опити за разговор и дипломация - това за момента не се вижда”, каза Ганева.

Комуникационният експерт Максим Бехар коментира, че не смята, че ще има буря в България, тъй като от началото на управлението политическият живот е пълен с „мини бури“. „Имаше случки с изключително противоречиви послания и изказвания, каквито ще има и в следващите месеци. Но при това мнозинство и при тази стабилност на противоречивите послания и изказвания, не ми се струва, че ще има чак толкова голямо. Факт е, че доста от предварително заявените обещания се размиха и никой не ги споменава вече. Сега през август правителството има възможност да седне и да направи интелигентна и смислена икономическа програма, която в началото на септември да представи”, посочи Бехар.

„Пресечна точка”: За управляващите и техните обещания и за серията от инциденти с тротинетки

Телевизионният водещ Иво Танев коментира, че политиците „много ни лъжат“. Според него лъжите са ежедневие и обществото не знае дори 10% от това, което се случва политическата кухня. „Не само това правителство има вина за цените. Предишните кабинети се постараха да ни убеждават, че ще има превалутиране, а не удвояване. Стана точно обратното и много политици се компрометираха със своите изявления, че всичко ще е наред”, смята Танев.

Проблемът е, че в България пазарът продължава да не работи, заяви Бехар. „Ако пазарът работи, ако бизнесът формира по-добри печалби, успее да дава все по-високи заплати, държавата мотивира и стимулира този пазар с мерки, тогава цените ще бъдат адекватни на заплатите”, подчерта комуникационният експерт.

Според Надежда Ганева, ако управляващите продължат да се оправдават с предишни правителства дори и след 100 дни управление, рискуват да започнат да звучат като всички останали и това ще им се отрази.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова