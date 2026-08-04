Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ не е установила нарушения в дейността на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ - Карлово при проверката по случая със смъртта на двумесечното бебе, починало на 8 юли тази година. Това става ясно от официалното становище на агенцията след извършената инспекция.

Според констатациите детето не е било регистрирано в болничната информационна система на лечебното заведение, а проверяващата комисия не е открила нарушения нито в действията на болницата, нито в работата на медицинските специалисти.

В документа се посочва още, че лекарят, извикан за консултация в Спешния център, е препоръчал бебето да бъде прието за лечение в Детското отделение. Предложената хоспитализация обаче е била отказана от майката, като това е отразено в листа за консултация.

За да бъдат изяснени всички обстоятелства около трагичния случай, проверки са извършени не само в карловската болница, а и в Центъра за спешна медицинска помощ - Пловдив, филиала му в Карлово, както и при личния лекар на детето.

Двумесечното бебе почина на 8 юли във филиала на Спешна медицинска помощ в Карлово. По случая Окръжната прокуратура в Пловдив образува досъдебно производство.

След трагедията родителите разказаха, че първоначално са потърсили медицинска помощ заради влошеното състояние на детето, но според тях са получили уверение, че то има единствено хрема и не се нуждае от спешно лечение. По-късно състоянието на бебето рязко се влошило и семейството отново го откарало в болницата, където детето било прието, но медиците не успели да спасят живота му.

От Детското отделение на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ още тогава уточниха, че бебето не е било хоспитализирано при тях.

Редактор: Цветина Петкова