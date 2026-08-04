След поредицата от тежки инциденти в българските планини през последните дни от Планинската спасителна служба призоваха туристите да бъдат изключително внимателни и да не подценяват рисковете. В ефира на „Твоят ден“ спасителят от ПСС-Алеко Мартин Стоименов подчерта, че голяма част от произшествията могат да бъдат избегнати с добра подготовка и разумно поведение.

По думите му най-честите грешки са подценяването на маршрута, неподходящата екипировка и липсата на информация за метеорологичната обстановка. „Хората често тръгват неподготвени, без да са преценили трудността на прехода и собствените си възможности“, предупреди Стоименов.

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Той призова туристите винаги да планират предварително маршрута си, да носят подходящи обувки, достатъчно вода, храна и зареден телефон, както и да информират близките си къде отиват. При влошаване на времето или при съмнение, че маршрутът е твърде труден, най-разумното решение е преходът да бъде прекратен.

От Планинската спасителна служба напомнят, че навременната подготовка и правилната преценка на условията са най-сигурният начин да бъдат предотвратени тежки инциденти в планината.