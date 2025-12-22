Снимка: iStock
ПСС: В момента не снегът, а ледът убива в планината
Турист загина след подхлъзване и падане в района на връх Вихрен. Смъртоносен инцидент имаше и на Витоша – отново след падане по заледена пътека между Черни връх и село Железница.
„И при двата инцидента основната причина е подхлъзване“, обясни Милен Братанов от Планинската спасителна служба в ефира на предаването "Твоят ден". По думите му планината в момента е силно обледенена, а условията не са типичните зимни, при които основните рискове са лавини или пропадане в дълбок сняг.
От спасителната служба са категорични, че екипировката е решаваща. Специалистът препоръчва използването на котки, включително и най-обикновените – гумени, с шипове, които обхващат обувката. „Дори най-елементарните може да предотвратят сериозни инциденти“, подчерта той.
Турист падна в пропаст край връх Вихрен в Пирин и загина
Но оборудването не е всичко. Според Братанов много важно е и доброто планиране. През зимата денят е къс, а това изисква по-строга дисциплина. „Правилото е ясно – към 8.00 часа вече трябва да сте в планината, а до 13–14 часа преходът трябва да е приключил“, каза той. Туристите трябва да си поставят ясни граници, да проучат маршрута предварително и да не надценяват възможностите си. Дори опитните и уверени планинари не са застраховани. Макар спасителите да имат повече доверие на хора, които познават добре терена, рискът никога не е нулев, особено при наличието на лед.
В навечерието на празниците интересът към планината традиционно нараства. Все повече хора търсят чист въздух, сняг за децата или кратки разходки. Това обаче увеличава и вероятността от инциденти. От Планинската спасителна служба призовават за повишено внимание.
„Топли дрехи, достатъчно аванс от време преди стъмване, зареден телефон, осветление и котки, ако условията го изискват“, изброи Братанов основните задължителни неща. Той предупреди, че в следващите дни се очаква снеговалеж, което ще промени условията и ще донесе нови рискове, включително лавинна опасност.
