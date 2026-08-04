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Прогноза за времето (07.08.2026 - сутрешна)
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Прогноза за времето (06.08.2026 - следобедна)
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Оранжев и жълт код за опасни жеги за почти цяла България в петък
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Прогноза за времето (06.08.2026 - обедна)
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Прогноза за времето (06.08.2026 - сутрешна)
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Продължават опасните горещини, жълт код за почти цялата страна и в четвъртък
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Прогноза за времето (05.08.2026 - обедна)
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Дарина Методиева
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