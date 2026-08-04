31 години след операция „Буря“ - военната офанзива, с която Хърватия възстановява контрола си върху територии, държани от самопровъзгласилата се Република Сръбска Краина, сръбският президент Александър Вучич заяви, че стратегическият приоритет на Белград остава запазването на мира и стабилността в региона.

В интервю за РТС държавният глава заяви, че настоящият период е благоприятен за Сърбия заради икономическото развитие и засилването на държавата. „Мирът работи за сърбите. Днес времето работи за нас - развиваме се по-бързо от другите, икономиката ни напредва по-добре. Това увеличава нашата сила и предимства“, каза той.

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Операция „Буря“ започва на 4 август 1995 г. като част от войната за независимост на Хърватия, която продължава от 1991 до 1995 г. В рамките на няколко дни хърватските сили възстановяват контрол над около 10 400 квадратни километра територия. Според сръбски данни и оценки на организации, занимаващи се с документиране на жертвите, около 220 000 сърби са изселени от домовете си, а стотици цивилни и военни загиват. За Сърбия операцията остава символ на страданието на сръбското население в Хърватия, докато в Хърватия тя се възприема като ключова военна победа и завършек на борбата за независимост.

Вучич заяви, че Белград ще продължи да подкрепя сърбите в региона, включително в Република Сръбска в Босна и Херцеговина и в общини, където сръбското население е мнозинство. „Ние принадлежим към един и същ народ, независимо от факта, че сме разделени от държавни граници, и настояваме за национално единство“, каза сръбският президент. По думите му важно е да бъдат запазени сръбският език, кирилицата и общото културно пространство.

Държавният глава на Сърбия подчерта, че страната трябва едновременно да пази паметта за сръбските жертви и да работи за мир в региона. Той заяви, че Белград признава престъпленията, извършени от сръбски представители по време на войните в бивша Югославия, но настоява да се говори и за страданията на сръбския народ.

Сръбският президент каза още, че страната днес е по-силна и трябва да изгражда влиянието си чрез икономическо развитие, реиндустриализация и инвестиции в технологии. „Днес хърватската армия не е по-силна от нашата“, заяви Вучич. Той разкритикува и решението на Черна гора да изпрати свой представител на официалното отбелязване на операция „Буря“ в Книн, като посочи, че според него страната не е показала същото отношение към възпоменанията за сръбските жертви.

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Той допълни, че Сърбия ще продължи да подкрепя сръбските общности в региона и трябва да бъде подготвена за бъдещите политически процеси на Балканите.

Войните след разпадането на Югославия през 90-те години остават сред най-чувствителните теми в региона, като различните народи продължават да имат различни оценки за причините, жертвите и последствията от конфликтите.

Редактор: Иван Иванов