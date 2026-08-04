Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) дава право на здравноосигурените български граждани да получат необходима държавна медицинска помощ по време на временен престой в държавите от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Швейцария, както и в Сърбия и Република Северна Македония при определени условия.

Картата се издава безплатно от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и може да бъде заявена по два начина - онлайн чрез Портала за електронно управление или на място в един от 120-те пункта на Първа инвестиционна банка, които приемат заявления за издаването ѝ.

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ЕЗОК осигурява достъп до държавно финансирана медицинска помощ при същите условия и на същите цени, които важат за здравноосигурените граждани на съответната държава. Това включва лечение при внезапно заболяване, обостряне на хронични заболявания, както и медицинска помощ, свързана с бременност и раждане, когато тя е необходима по време на престоя.

Картата важи във всички 27 държави членки на Европейския съюз, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Българската ЕЗОК се признава и в Сърбия и Република Северна Македония съгласно действащите двустранни споразумения.

От НЗОК подчертават, че Европейската здравноосигурителна карта не замества туристическата застраховка. Тя не покрива лечение в частни лечебни заведения, медицински транспорт до България, разходи при изгубен или откраднат багаж, както и пътувания, предприети специално с цел лечение. Освен това картата не гарантира напълно безплатно обслужване, тъй като в някои държави пациентите заплащат потребителски такси или доплащат част от стойността на медицинските услуги.

Право на ЕЗОК имат всички граждани с непрекъснати здравноосигурителни права. По българското законодателство това означава да няма прекъсване на здравноосигурителните вноски за повече от три месеца в рамките на последните 36. Картата е индивидуална, което означава, че всеки член на семейството, включително децата, трябва да притежава собствена валидна ЕЗОК.

Срокът на валидност зависи от категорията на притежателя. За пълнолетните граждани картата се издава за една година, за пенсионерите по възраст - за десет години, за пенсионерите по инвалидност - до изтичане срока на решението на ТЕЛК, а за децата - до навършване на 18-годишна възраст, но за не по-малко от една и не повече от пет години.

ЕЗОК удостоверява единствено правото на необходима медицинска помощ по време на временен престой в чужбина. Ако човек пътува специално за лечение, е необходимо предварително разрешение от НЗОК чрез съответния европейски формуляр. Без такова разрешение разходите за планово лечение остават за сметка на пациента.

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Ако притежател на валидна ЕЗОК бъде принуден да заплати спешно лечение, тъй като лечебното заведение е отказало да приеме картата, той може след завръщането си в България да поиска възстановяване на средствата, като представи необходимите финансови документи и медицинска документация.

Европейската здравноосигурителна карта беше въведена по инициатива на Европейския съвет през 2002 г. с цел улесняване на свободното движение на хора в рамките на Европейския съюз. От 2004 г. тя замени няколко различни европейски формуляра, използвани дотогава за получаване на спешна медицинска помощ при временно пребиваване в чужбина, като значително опрости административните процедури.

Документът е с размерите на банкова карта и съдържа основните данни на притежателя – име, дата на раждане, осигурителен номер, държава на издаване, издател, номер и срок на валидност. Европейската комисия определя ЕЗОК като „още едно късче от Европа в джоба“, тъй като улеснява достъпа до здравни услуги за милиони европейски граждани при пътуване в чужбина.

Редактор: Цветина Петкова