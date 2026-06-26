Лятото е време за почивки, но освен багажа и резервациите, е добре да помислим и за здравното си осигуряване. Независимо дали планираме ваканция в България или в чужбина, познаването на правата ни като здравноосигурени лица може да ни спести време, средства и неприятности при неочакван здравословен проблем. Какви документи е необходимо да носим, към кого можем да се обърнем за медицинска помощ и какви възможности ни дава Европейската здравноосигурителна карта - отговорите дава Националната здравноосигурителна каса.

Какви документи трябва да вземем със себе си, ако ни предстои почивка в България, за да сме сигурни за здравето си? – документ за самоличност.

» НЗОК няма разписани конкретни изисквания относно необходимата документация (необходимо е лицата да са с непрекъснати здравноосигурителни права). Здравноосигурителната (синята) книжка е необходима само при посещение при дентален лекар.

По време на почивка: Какви са правата ни за медицинска помощ

Ако ни се наложи да потърсим медицинска помощ, има ли значение кой общопрактикуващ или лекар специалист ще изберем, ако искаме да ни прегледат по линия на Здравната каса?

» При необходимост от медицинска помощ по време на почивката можем да се обърнем към всеки един общопрактикуващ лекар, който има сключен договор с НЗОК. Те оказват медицинска помощ както на здравноосигурените лица от тяхната пациентска им листа, така и на други здравноосигурени лица, обърнали се към тях за медицинска помощ.

Какво дължим, при условие, че сме прегледани от лекар, различен от личния ни?

» Пациент, обърнал се инцидентно по повод на остро състояние към друг лекар от лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ на територията на друго населено място, не заплаща за извършения преглед. Заплаща се само потребителска такса за посещение, която е в размер на 1.48 евро (2,90 лв).

Може ли общопрактикуващия лекар да ни издаде направление за специалист или хоспитализация?

» Лекар, извършил прегледа на пациент от друг здравен район и при необходимост съобразно здравословното състояние, може да издаде „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение“ и „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“

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Може ли да ни издаде рецепта?

» Да, при необходимост той предписва лечение за което издава и рецепта, включително и е-рецепта.

Ако останем за по-дълго време, може ли временно да сменим личния си лекар?

» Лицата, временно пребиваващи за срок от един до пет месеца извън здравния район, в който са осъществили постоянен избор, могат да направят временен избор с регистрационна форма за временен избор. Това Ви дава всички права на постоянен пациент.

Можем ли да направим временна смяна онлайн?

» Пациентът може да попълни и изпрати на избрания от него лекар регистрационна форма за временен избор по електронен път, безплатно, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК.

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Трябва ли да уведомим постоянния си лекар за временната смяна?

» НЗОК няма изисквания осигуреното лице да уведомява „постоянния си лекар за временната смяна“.

Как става връщането при постоянния личен лекар?

» При изтичане на срока на временния избор на лекар, в който осигурените лица са осъществили постоянен избор, се възстановява автоматично последният им постоянен избор на медик.

Ако ни престои почивка в чужбина какви документи трябва да носим със себе си?

» При краткосрочни пътувания, като например екскурзии и почивки в ЕС, ЕИП Конфедерация Швейцария и Великобритания, всяко едно здравноосигурено лице е необходимо да разполага с валидна Европейска здравноосигурителна карта.

Какви възможности за лекарска помощ ни дава тя?

» Картата дава право на достъп до спешна и неотложна медицинска помощ в лечебни заведения и лекарски практики, имащи сключен договор с местен здравноосигурителен фонд. Обхвата на медицинската помощ се определя от лекуващият на място лекар.

Каква е разликата между Европейска здравноосигурителна карта и Удостоверение за временно заместване?

» Европейската здравноосигурителна карта е карта (пластика), която се издава в рамките на 15 календарни дни за период от една година за пълнолетни граждани, за период от 10 години или до изтичане на пенсионното (ТЕЛКово) решение за пенсионери, както и за период от пет години или до навършване на пълнолетие за лица под 18 годишна възраст. Удостоверение за временно заместване на Европейска здравноосигурителна карта се издава на хартиен носител за срок до два месеца от датата на издаване. Служи в случаите когато здравноосигуреното лице не разполага с карта или когато се налага спешно заминаване без да може да се изчака срокът за издаването ѝ.

Редактор: Цветина Петкова