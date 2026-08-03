25 града в Италия обявиха най-високия червен код заради жегите. До 40 градуса се очаква да достигнат температурите в южната част на страната. Проблемът не е толкова във високите температури, колкото в продължителността на горещата вълна.

От 29 юли стойностите са над обичайните и ще останат такива още няколко дни. В Загреб и Тирана чакат температури над 35 градуса. В Подгорица ще е 38 и ще се задържи така до петък.

Необичайно горещо ще е и в Унгария. Това допринася за кризата в енергийния сектор. За първи път в 44-годишната си история АЕЦ „Пакс” спира напълно. Причината са ниските нива на Дунав, откъдето реакторите се охлаждат.

Градусите доближават 40: Жълт код за опасни горещини в голяма част от България във вторник

„Изправени сме пред 5-те най-критични дни. Синоптиците прогнозират екстремни жеги в този период. До сряда може да стане над 42 градуса и да отбележим нов абсолютен рекорд. Същият този рекорд, който неотдавна беше надминат, сега може да бъде надвишен отново“, предупреди министър-председателят на Унгария Петер Мадяр.

Сърбия е обхваната от силна гореща вълна, температурите на места достигат 40°C. Днес за Белград е въведен оранжев код за екстремни температури, а от полунощ влиза в сила червен код. На гражданите се препоръчва да не излизат навън между 11:00 и 17:00 часа местно време. Необходимо е да се пие много вода и да се ядат леки храни, съветват специалистите.

Поради високите температури и ниските нива на реките, Републиканкият щаб за извънредни ситуации се намира в готовност да предприеме действия. Енергийната система е под сериозно напрежение заради повишеното потребление на електроенергия.

Метеоролозите прогнозират, че най-интензивният период на жегите ще бъде между 5 и 8 август. След това се очаква леко понижение на температурите, но горещото време ще се задържи и през втората половина на месеца.

Предупреждения за опасни горещини в следващите дни

Властите предупреждават за повишен риск от възникване на пожари на открито.

Публичното дружество „Горите на Сърбия“ апелира към гражданите да проявяват максимална предпазливост, тъй като метеоролозите предупреждават, че предстоят дни с изключителен риск от избухване и бързо разпространение на пожари.

Гордана Янчич от „Горите на Сърбия“ заяви пред РТС, че дори един фас може да причини огромни щети, особено когато бъде хвърлен например върху суха трева.

„Метеорологичните условия и екстремните температури не са достатъчни, за да причинят пожар; в над 95 процента от случаите горските пожари са причинени от хора, умишлено или неволно“, подчерта Янчич.

Редактор: Цвета Лазаркова