Юли тази година е бил най-горещият месец, регистриран във Франция, откакто се води статистика от 1900 г. Тази година се надминават предишните рекорди от горещите вълни от август 2003 г. и юли 2006 г., съобщи днес френската метеорологична служба “Метео Франс”.

С валежи, близо 70% под нормата, миналият месец е бил и третият най-сух юли във Франция. Той причини засушаване на почвата до рекордни нива, подобни на сушата от средата на август 2022 г., със значителни последици за селското стопанство и предпоставки за избухване на пожари.

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В големите френски градове хората масово изкупуват вентилатори и климатици. На много места наличностите вече са изчерпани, а в някои магазини се е стигнало до физически сблъсъци между клиенти, наложила се е и намесата на полицията.

Горещините сериозно затрудняват живота на жителите на френската столица. Особено тежко е положението в малките тавански апартаменти под цинковите покриви на Париж, където температурите достигат почти непоносими стойности.

Редактор: Дарина Методиева