Ливан и Израел започнаха днес нов кръг преговори в Рим под егидата на САЩ. Ливанското правителство заяви, че работи за поетапно изтегляне на израелските въоръжени сили от южната част на страната.

Рамковото споразумение, подписано от двете страни в края на юни по време на шестия кръг от преговорите, предвижда разполагането на ливанската армия в "пилотни зони", откъдето Израел ще се изтегли, при условие че проиранската организация "Хизбула" се разоръжи, обобщава АФП.

Италианският министър на външните работи Антонио Таяни призова вчера двете страни "да продължат работата в конструктивен дух, като определят общи решения" за прилагането на рамковото споразумение.Таяни проведе разговори с ръководителите на ливанската и на израелската делегация - Симон Карам и Йехиел Лайтер.

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Съгласно рамковото споразумение на 21 юли ливанската армия започна разполагането си в южното селище Заутар ал Гарбия, първата "пилотна зона", и разреши на жителите да се върнат там.

Ливанският премиер Науаф Салам спомена вчера по време на заседание на кабинета за усилията за постигане на "последователно изтегляне на израелските сили от ливанска територия, до пълното такова", съобщи министърът на информацията Пол Моркос.

САЩ потвърдиха, че седмият кръг от преговорите ще се състои в италианската столица от днес до четвъртък. Според представител на Държавния департамент дискусиите трябва да се съсредоточат върху разширяването на процеса на установяване на "пилотните зони", решаването на гранични въпроси и изготвянето на всеобхватно споразумение за мир и сигурност между двете държави, които технически все още са в състояние на война.

Редактор: Дарина Методиева