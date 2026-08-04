Подкрепяните от Иран йеменски хути съобщиха, че са атакували летището в саудитския град Наджран. На този фон расте напрежението между двете страни, след като движението обяви морска блокада срещу Рияд и извърши нападения срещу саудитски кораби.

Военният говорител на хутите Яхия Сария заяви, че бунтовниците са поразили успешно чувствителна цел на саудитския противник на летище Наджран с помощта на дрон. По думите му нападението срещу летището в южната част на Саудитска Арабия е било в отговор на нарушенията на въздушното пространство над провинциите Саада и Хаджа, извършени от саудитски дронове.

Хутите обстрелваха Саудитска Арабия с ракети и дронове в отговор на атака срещу йеменския град Ходейда

Редактор: Дарина Методиева