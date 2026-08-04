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Малкото ще навърши една година на 20 август
Горещата вълна, обхванала Европа, накара дори слоновете да потърсят прохлада. Бебе слонче в зоопарка във Виена беше заснето да си взема студен душ. Малкото видимо се наслаждава на водната струя в местообиталището си.
Слончето ще навърши една година на 20 август. В момента то е под нежните грижи на майка си и своята леля, посочват от ръководството на зоопарка. Животното с удоволствие се потапя и в басейна в заграждението им, но явно предпочита по-хладната струя на душа, твърди гледачът му Джени Буковски.
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„Нашето слонче, което е от мъжки пол, винаги е в центъра на събитията. Обикновено следва по петите любимата си леля и вече проверява колко навътре може да влезе в басейна за къпане. След като времето за баня приключи, идва ред на калта, а след това и на пясъка, което се превръща в перфектна рутина за грижа за кожата“, споделя с усмивка Буковски.
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В момента малкото слонче тежи 400 килограма и все още се учи как да използва хобота си, като имитира възрастните животни.Редактор: Станимира Шикова
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