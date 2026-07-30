Служителите в пражкия зоопарк използваха тонове лед, за да осигурят на животните така необходимото разхлаждане, докато поредната гореща вълна връхлетя Европа, съобщава АП. Белите мечки Алеут и Грегор не губиха време и започнаха да се търкалят върху ледените кубчета, веднага след като влязоха във външното си заграждение, отбелязва агенцията.

Близнаците изглежда се забавляваха с леденото изкушение, предназначено да ги разхлади на фона на екстремните температури, които се очаква да скочат днес до 38 градуса по Целзий. „Мечките се охлаждат с него и същевременно това обогатява живота им в зоопарка“, каза говорителят Филип Машек.

Доброволци помагат на бездомните котки в Атина в жегите (ВИДЕО)

Зоопаркът започна да осигурява лед за някои от животните преди две години заради климатичните промени и нарастващия брой дни с екстремни температури, уточнява АП. Белите мечки, които са родени в германския град Нюрнберг преди 16 години и са се адаптирали към европейския климат, се насладиха най-много на леда.

Снимка: БТА

Тази година планът беше да се поръча лед за животните през юли и август, които традиционно са най-горещите месеци. Първата гореща вълна обаче дойде по-рано и на 28 юни Чехия преживя най-горещия си ден в историята, като температурите достигнаха 41,9 градуса.

Снимка: БТА

„Времето продължава да ни изненадва“, казва Машек и допълва, че следващата година ледът ще бъде осигурен много по-рано. „Това ни даде добър урок.“ През изминалите години от разхлаждащия лед са се възползвали и други обитатели на зоопарка, сред които видри, слонове и папагали.

Снимка: БТА

Някои животни в зоопарка са свикнали с жегата, докато други могат да останат на сянка или във вътрешните заграждения и да използват различни басейни, за да се разхлаждат. През изминалите години горилите получаваха парчета лед със замразени в тях плодове.

Редактор: Никола Тунев