Противоречивите сигнали от САЩ и Иран относно преговорите за прекратяване на 5-месечната война между двете страни засилват усещането за несигурност. Американският президент Доналд Тръмп заяви в понеделник, че преговорите са в ход, като предупреди, че това е „последният шанс“ за Техеран да подпише изгодна сделка.

Тръмп твърди, че разговорите с Техеран продължавали с бързи темпове

"Мисля, че ще постигнем нещо. Искам да им дам последен шанс, преди да ги обезглавим. Това, което планираме е много тежко... Все още го планираме. Ще видим какво ще се случи. Но по някаква причина, когато водят преговори, те не обичат да казват, че това се случва. Затова аз казвам: Водим преговори", заяви американският президент Доналд Тръмп.

Иран обаче отрича подобни разговори да са в ход.

Напрежението остава високо и във важния за доставките на суров нефт и природен газ Ормузки проток.

Редактор: Станимира Шикова