Катастрофа затрудни сериозно движението по пътя Бургас - Созопол, където лек автомобил се е ударил в предпазната мантинела. Инцидентът доведе до образуването на дълга колона от коли. По първоначална информация няма тежко пострадали.

Задръстването започва приблизително 3 километра след изхода на Бургас, а движението в района е изключително бавно. Автомобилите се придвижват със скорост от около 5 км/ч.

Две катастрофи блокираха пътя Созопол – Бургас, образува се километрично задръстване (СНИМКИ)

Заради натоварения трафик времето за преминаване по отсечката е нараснало значително – от обичайните около 12 минути до повече от 40.

Властите призовават водачите да карат с повишено внимание, да спазват дистанция и да бъдат търпеливи при преминаването през района на инцидента.

Редактор: Цветина Петкова