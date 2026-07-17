Верижна катастрофа затруднява движението по главния път Созопол – Бургас. Инцидентът е станал около 8:00 часа в петък, малко преди разклона за квартал „Крайморие” в посока Бургас.

Снимка: БГНЕС

Ударили са се три леки автомобила, като по тях са нанесени сериозни материални щети. За щастие, при произшествието няма пострадали.

Снимка: БГНЕС

По-напред по същия маршрут е възникнала и втора, по-лека катастрофа, която допълнително усложнява трафика.

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В района се е образувало километрично задръстване. На място има служители на полицията.

Редактор: Мария Барабашка