Снимка и видео: БГНЕС
Три коли се сблъскаха преди разклона за квартал „Крайморие“
Верижна катастрофа затруднява движението по главния път Созопол – Бургас. Инцидентът е станал около 8:00 часа в петък, малко преди разклона за квартал „Крайморие” в посока Бургас.
Снимка: БГНЕС
Ударили са се три леки автомобила, като по тях са нанесени сериозни материални щети. За щастие, при произшествието няма пострадали.
Снимка: БГНЕС
По-напред по същия маршрут е възникнала и втора, по-лека катастрофа, която допълнително усложнява трафика.
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В района се е образувало километрично задръстване. На място има служители на полицията.Редактор: Мария Барабашка
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