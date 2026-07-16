Софийският градски съд остави в ареста шофьора с 3,59 промила алкохол в кръвта, причинил верижната катастрофа на ул. „Гурко“ в София в понеделник.

Припомняме, че инцидентът стана след като автомобил спрял пред пешеходната пътека, за да преминат хора. В момента, в който те тръгнали, колата е ударена отзад от друг автомобил. Втората кола пък е била ударена от трета - джип, управлявана от 28-годишен мъж. Въпросният шофьор е бил в неадекватно състояние, не е можел да стои на краката си и повръщал, съобщи наблюдаващият прокурор от СГС Николай Стойков. Проверка на място с дрегер е показала 3,58 промила алкохол. Джипът, който е шофирал, е собственост на фирма. Мъжът е бил сам в него.

Задържаха мъжа, причинил верижна катастрофа в София, карал с 3,59 промила алкохол в кръвта

Прокурорът каза вчера, че случаят се смята за изключителен, тъй като деянието е извършено в светлата част на денонощието – в 18:20 ч., в центъра на града, сред много хора.

Защитникът на обвиняемия, каза пред съда, че няма опасност подзащитният му да се укрие. Самият обвиняем изрази съжаление за стореното пред съда и помоли да бъде освободен.

Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване.

Редактор: Цвета Лазаркова