Омбудсманът Велислава Делчева изпрати писмо до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров по повод обявеното от 3 до 10 август 2026 г. временно спиране на топлата вода за клиентите, захранвани от ТЕЦ „София“, заради годишния планов ремонт на топлоизточника и топлопреносната мрежа.

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В писмото си омбудсманът подчертава, че своевременното изпълнение на ремонтните дейности и профилактиката на съоръженията са от ключово значение за сигурното и качествено топлоснабдяване, съобщават от пресцентъра на обществения защитник. В същото време обаче Делчева обръща внимание, че плановото спиране ще засегне десетки хиляди жители на столицата, поради което е необходимо дружеството да предприеме всички необходими мерки за защита на своите клиенти.

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„С оглед на изложеното смятам, че е необходимо да информирате засегнатите от временното планово спиране на топлата вода, че дните без топлоснабдяване ще бъдат правилно отчетени от „Топлофикация София“ ЕАД в месечните им фактури за прогнозно потребление на топлинна енергия през м. август 2026 г. и в съответствие с това месечните им сметки за топла вода ще бъдат намалени“, пише общественият защитник.

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Посочва още, че това е важна предпоставка за открит диалог с потребителите и за укрепване на доверието между дружеството и неговите клиенти.

В писмото си омбудсманът настоява не само за стриктното спазване на обявения осемдневен срок за извършване на ремонта, но и за възможностите той да бъде съкратен, за да се ограничат неудобствата за хората.

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В писмото си Делчева обръща внимание и на необходимостта от обезопасяване на всички ремонтни обекти, както и от своевременно възстановяване на евентуално увредените улични и тротоарни настилки след приключване на дейностите.

Редактор: Станимира Шикова