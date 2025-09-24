Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ беше изслушан от Столичния общински съвет (СОС) заради решението, което оставя десетки хиляди столичани без парно през част от зимния сезон. Комисията за защита от дискриминация определи планираните ремонтни дейности като предпоставка за нарушение на антидискриминационното законодателство.

Зам.-председателят на СОС от ПП–ДБ Бонка Василева коментира в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS, че добрата новина е, че топлоподаването и водата няма да бъдат спрени едновременно във всички 120 засегнати сгради, а ремонтите ще се извършват поетапно. „Дружба 2 ще бъде разкопана цялата, но ще се работи на зони, за да не останат всички без отопление и топла вода наведнъж“, каза тя.

Остър политически сблъсък и обществено недоволство заради ремонта на парното в София (ОБЗОР)

Василева подчерта, че кметът на София и общинските съветници нямат за ситуацията, но критикува „Топлофикация София“ за липсата на адекватна комуникация с гражданите: „Комуникационната система на дружеството е безобразна. Големи са критиките и има защо.“

От своя страна Николай Велчев от БСП, зам.-председател на Комисията по енергийно планиране, припомни, че бюджетът на „Топлофикация София“ идва от собствени приходи, а проблемите с управлението ѝ не са нови. „Още през 2019 г. беше постигнато консенсусно решение в СОС да се търси външен мениджмънт и да се укрепи финансовото състояние на дружеството“, заяви Велчев.

По думите му обществото също трябва да проявява повече солидарност при решаването на подобни кризи.

Василева допълни, че един от възможните изходи за дружеството е продажба на частен инвеститор. Тя също така постави под въпрос анонсираните от Делян Пеевски проверки: „Кой ще разследва – своите партньори от ГЕРБ и БСП ли?“

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева