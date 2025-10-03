„Топлофикация София” с прогноза, че ремонтът в столичния квартал „Дружба” 2 може да завърши предсрочно или преди нова година. Изпълнителният директор на дружеството Петър Петров беше изслушан на извънредно заседание на Столичния общински съвет днес. А в залата се чуха критики за това какво е наложило подобен ремонт на прага на отоплителния сезон.

Публикуваха графика за спиране на парното и топлата вода в "Дружба" 2 в София

От вчера всички в „Дружба” 2 и „Цариградски комплекс” са без топла вода за няколко дни, след което ще се работи поетапно на участъци, за да бъде възможно най-кратко спирането на топлата вода и парното.

„Не сме самоубийци, които решаваме, че в началото на зимния сезон искаме да стартираме този ремонт. Това е направено поради причината, че той не търпи отлагане. Това е важен проект за дружествоно. Ще облекчи не само този район, а ще даде качествена услуга на всички останали квартали в района. Всичко това ще реши проблема за 30 години напред”, заяви Петър Петров, изпълнителен директор на „Топлофикация София”.

Редактор: Ина Григорова