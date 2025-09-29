От "Топлофикация София" публикуваха графика за спиране на парното и топлата вода в "Дружба 2", който може да видите ТУК . Ремонтът в столичния квартал ще стартира с монтиране на спирателна арматура, заради която се предвижда спиране на топлоподаването за целия квартал „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“ за периода от 2.10. до 6.10.2025 г.

Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи. Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на „Дружба 2“ да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването. Те ще бъдат актуализирани своевременно при предсрочна подмяна на дадено трасе или при възникването на непредвидени обстоятелства.

„Ще положим всички усилия, времето, за което е планирано да се подмени трасето на всяко едно каре от блокове да е около 15 дни, като ще се стараем това да е и срокът, в който да е спрян всеки абонат. Екипите ще работят успоредно по няколко карета, като при техническа възможност няма да бъдат спирани всички сгради едновременно, а само няколко блока в едно каре“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров.

