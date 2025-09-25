От групата на „Спаси София“ искат свикване на извънредно заседание на Столичния общински съвет (СОС) следващия четвъртък. На него да бъдат изслушани изпълнителният директор и ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД заради ремонта в квартал „Дружба 2“. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Заради ремонта над 40 000 души ще останат без отопление и топла вода за период от около три месеца. „Да оставиш хората в „Дружба“ – това са домакинства, училища, детски градини, болници и обществени сгради – без отопление през зимата е недопустимо“, заявиха от „Спаси София“.

Остър политически сблъсък и обществено недоволство заради ремонта на парното в София (ОБЗОР)

Формацията настоява дружеството да представи подробен график за ремонта и прекъсванията на топлоподаването, включително засегнатите сгради, периоди и часове. Те искат и достъп до договорите с изпълнителите, с включени цени, срокове, гаранции и неустойки.

Общинският съветник Стефан Спасов, член на комисията по инженерна инфраструктура, коментира, че СОС като принципал на дружеството трябва да получи гаранции за пълна прозрачност. От „Спаси София“ искат актуализирана финансова рамка на проекта, информация за източниците на финансиране и анализ на риска за бюджета на Столичната община.

Лидерът на „Спаси София" Борис Бонев свърза темата с действия на Министерството на финансите и Българската банка за развитие. По думите му на 25 август капиталът на банката е увеличен с 4 млрд. лева, а месец по-късно е създаден фонд за изкупуване на енергийни вземания. В същия ден депутатът Делян Пеевски публично поставя въпроса за „Топлофикация“, каза общинският съветник. Бонев твърди, че след това дружеството е получило указание от министъра на енергетиката в седемдневен срок да изплати 1,3 млрд. лева на „Булгаргаз“, което според него е невъзможно.

„По този начин ще се приложи схема за източване на публични средства – първо ще бъдат запорирани сметките на „Топлофикация“, а след това ще се наложи спешен заем от Българската банка за развитие. За това ще е необходимо решение на СОС, където икономическото мнозинство се управлява от ГЕРБ“, заяви още Бонев.

От „Спаси София“ подчертават, че СОС трябва да защити интересите на гражданите и да гарантира, че решенията се вземат по прозрачен начин.

Ремонтът на топлопреносната мрежа в "Дружба 2" ще бъде извършен за възможно най-кратко време. Дружеството е взело всички необходими мерки за намаляване на неудобствата за гражданите. Това каза във вторник изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров по време на изслушане в Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столичната община. По-късно пред журналисти той уточни, че на 29 септември ще има график кога ще бъдат извършени спиранията.

