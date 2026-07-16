Огън блокира пътя Асеновград - Кърджали. Пламъците обхванаха лозови масиви и наложиха ограничения на движението. Първоначалните данни сочат, че най-вероятната причина е човешка небрежност. Как една грешка може да предизвика пожар с мащабни последици? Какви щети остави огънят и какви са предупрежденията на пожарникарите в разгара на лятото?

Пожарът е възникнал на метри от табелата на изхода на Асеновград в посока Кърджали. Всичко е тръгнало от пътното платно, където най-вероятно изхвърлен незагасен фас е причинил огнената стихия. Предполага се, че фасът е бил изхвърлен от преминаващ автомобил по пътя Асеновград - Кърджали.

"Вчера възникна голям пожар, който обхвана значителна площ и наложи участието на шест противопожарни автомобила. Сигналът е получен малко след 11:00 часа. При пристигането ни пожарът вече беше обхванал около 300 декара. Най-вероятната причина е човешка небрежност. Дали става въпрос за изхвърлен фас или за умишлено запалване, на този етап не може да се каже със сигурност", коментира в ефира на "Здравей, България" старши инспектор Щелиан Гочев, началник група пожарогасителна и и спасителна дейност - Асеновград.

"Пожарът доведе до много последици, които значително затрудниха гасенето. Най-напред основният път Асеновград - Кърджали беше силно задимен. Движението беше спряно за около два часа. Това е главен път към Гърция и видимостта беше почти нулева. Пожарогасенето се затрудни от силния вятър, който непрекъснато променяше посоката на разпространение на огъня, както и от високата суха растителност", добави той.

Пожар затвори пътя Асеновград-Кърджали (ВИДЕО+СНИМКИ)

В овладяването на пожара са участвали шест противопожарни автомобила от службите в Асеновград и Пловдив. Потушаването му е продължило около шест часа.

"Рисковете бяха много. На първо място - за преминаващите шофьори. На второ място - за първите къщи в Асеновград. Когато вятърът обърна посоката си към жилищните сгради, основната ни задача беше да ги защитим", посочи старши инспектор Гочев.

По думите му пожарът е бил на около 50 метра от първите къщи. "Хората бяха силно притеснени и също се включиха в гасенето. Нашите усилия бяха насочени именно към защитата на домовете", каза той.

Той коментира още, че една привидно малка небрежност може да доведе до огромни последствия. Причината за пожара тепърва ще се изяснява, а извършителят ще бъде издирван.

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