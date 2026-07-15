Министърът на външните работи Велислава Петрова беше на посещение в Киев, където участва в Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“. Петото издание на лидерската среща демонстрира ангажираността на лидерите от региона към международните усилия в подкрепа на Украйна, нейната устойчивост и възстановяване.

В рамките на двустранна среща с министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибига, министър Петрова акцентира върху задълбочаването на двустранното сътрудничество в енергийния сектор и възможностите за увеличаване на доставките на природен газ. Първият ни дипломат открои ключовата роля на България за енергийната свързаност на Източна Европа и разширяването на капацитета за пренос на газ към Украйна и Молдова. По думите ѝ това ще е от съществено значение както за енергийната сигурност на Украйна през следващия зимен период, така и в дългосрочен план при процеса на възстановяването и след войната.

Снимка: Министерство на външните работи

Урсула фон дер Лайен в Киев: ЕС подготвя нови инициативи за интеграция на отбранителната индустрия с Украйна

Тези теми бяха във фокуса също на разговора на министър Петрова със Сергий Федоренко, член на изпълнителния съвет и главен търговски директор, и Олексий Рябчин, главен директор „Международни отношения и устойчивост” на украинската държавна петролна и газова компания „Нафтогаз“.

Снимка: Министерство на външните работи

Министър Петрова заяви, че България ще продължи да поддържа активен политически диалог с Украйна и да работи за разширяване на практическото сътрудничество в областите от взаимен интерес, включително енергетиката, инфраструктурната свързаност и отбрана. Многобройното българско национално малцинство в Украйна, което е най-голямата историческа българска диаспора зад граница, е естествен фокус на двустранните отношения и важен фактор за взаимния интерес на двете страни да развиват и задълбочават тясното си сътрудничество.

Снимка: Министерство на външните работи

В рамките на визитата министър Петрова участва в церемонията по отдаване на почит пред паметта на загиналите украински защитници.

Снимка: Министерство на външните работи

Редактор: Ивета Костадинова