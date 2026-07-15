Разполага ли България с възможност да увеличи доставките на природен газ за Украйна през съществуващата газова инфраструктура? Темата коментира в предаването „Денят на живо” бившият директор на Българския енергиен холдинг и бивш изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“ Валентин Николов.

По думите му не става въпрос за безвъзмездна помощ, а за доставки при пазарни условия. Той обясни, че Европейската комисия е одобрила изключение, според което Украйна може да ползва преносен капацитет на половината от пазарната цена, което намалява разходите за транспортиране на природен газ.

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Николов посочи, че имаме два маршрута на доставка - чрез Вертикалния газов коридор и Трансбалканския газопровод. Според него при ефективно използване на споразумението с турската компания „Боташ“ също съществува възможност за доставки през Турция.

По отношение на АЕЦ „Белене“ Николов коментира, че не вижда как централата може да бъде построена в България без участието на главния конструктор, който трябва да даде гаранции за експлоатацията и безаварийната ѝ работа.

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Редактор: Ивета Костадинова