В София се проведе международна среща за подготовка на следващия етап на Операция „Кратос 3” (Operation Kratos III). Така дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, в сътрудничество с Европол и с подкрепата на EMPACT Operational Action Plan on Intellectual Property Crime, поставиха началото на нов етап от международната операция „Кратос” срещу онлайн телевизионно пиратство. Операцията е насочена към неутрализиране на престъпни мрежи, занимаващи се с незаконно IP телевизионно разпространение и стрийминг в държавите-членки на Европейския съюз, както и в трети държави.

Представители на правоохранителни служби от различни държави обсъдиха съвместни действия срещу престъпните мрежи за незаконен стрийминг. Основната цел на събитието е по-ефективна борба с този вид престъпност и отчитане на резултатите от предходната операция. Бяха определени и основните бъдещи приоритети за съвместните действия през следващите месеци.

„България не прави изключение от световната тенденция. Навсякъде самият проблем с пиратското съдържание е огромен, губят се работни места. Като цяло - генерират се много средства, които се използват от престъпни групи”, заяви комисар Владислав Тодоров, началник на отдел при дирекция „Киберпрестъпност” - ГДБОП.

ГДБОП спря рекорден брой незаконни платформи за стрийминг и нелегална IP телевизия

„Малко потребители вкъщи се замислят какъв софтуер ползват, в какви сайтове влизат, защото когато решим да ползваме подобен софтуер или да влизаме в такива незаконни сайтове, ние можем да заразим нашите устройства. Може престъпните организации да достигнат до нашите банкови акаунти, до информация, която е чувствителна за нас, включително лична такава, така че съвсем не е безобидно да се посещават такива сайтове и въобще да се ползват”, добави той.

В резултат от съвместните действия са арестувани 29 души, неутрализирани са девет организирани престъпни групи, а премахнатите незаконни стрийминг URL адреса са над 27 000. 86 са установените съпричастни към незаконната дейност.

Извършени са 148 претърсвания на адреси. 59 случая са предадени на съдебните органи. Текущите наказателни разследвания са 72. Докладвани са 169 домейна, а общо 722 961 са установените обекта, нарушаващи авторски права.

Операцията е резултат от тясното сътрудничество между правоохранителните органи на Европа и партньори от частния сектор, чиято информация и съдействие допринесе за прекъсването на незаконните стрийминг услуги. Благодарение на това сътрудничество са установени 4370 нови домейна, свързани с пиратска дейност, 18 331 IP адреса, асоциирани с незаконни услуги, 397 384 URL адреса, предложени за спиране или премахване, както и 126 979 допълнителни обекта, нарушаващи авторски права.

Стажант-репортер: Ивайла Въбранова

Редактор: Ивета Костадинова