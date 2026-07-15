Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев за разговори с украинското ръководство, като акцент във визитата ѝ ще бъдат новите мерки за по-тясно сътрудничество между отбранителните индустрии на Европейския съюз и Украйна.

Това е 11-то посещение на Фон дер Лайен в украинската столица след началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Визитата идва в момент, когато Киев ускорява усилията си за разширяване на собственото военно производство и задълбочаване на партньорството с европейските държави.

Урсула фон дер Лайен заминава за посещение в Киев

„Това е специален момент. Украйна изгради силна военна инерция. Тенденцията се обръща“, написа председателят на Европейската комисия в социалната мрежа X.

Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.



It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.



I will announce new initiatives to integrate our defence industries.



So we can produce more, and faster.



We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026

По думите ѝ Брюксел подготвя нови инициативи, които ще позволят по-тясно обвързване на европейския и украинския отбранителен сектор.

„Ще обявя нови инициативи за интегриране на нашите отбранителни индустрии, така че да можем да произвеждаме повече и по-бързо“, посочи Фон дер Лайен.

Зеленски и Фон дер Лайен обсъдиха доставките за украинските въоръжени сили

По време на срещите с президента Володимир Зеленски ще бъдат обсъдени още напредъкът на Украйна по пътя към членство в Европейския съюз, подготовката на страната за предстоящия зимен сезон и дългосрочната подкрепа на ЕС на фона на продължаващата война.

Посещението съвпада с Деня на украинската държавност - национален празник, който отбелязва повече от хилядолетната история на украинската държава и е свързан с княз Владимир Велики и покръстването на Киевска Рус през 988 година. След началото на войната празникът придоби особено силно символично значение за украинското общество.

В рамките на визитата се очаква президентът Зеленски да удостои Урсула фон дер Лайен с новоучредения Орден на Европа. Отличието се присъжда на личности, допринесли за европейската интеграция на Украйна, укрепването на нейната устойчивост и защитата на демократичните ценности и сигурността на континента.

Редактор: Цветина Петкова