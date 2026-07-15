Снимка: БТА/АП
Председателят на Европейската комисия е на посещение в Деня на украинската държавност
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев за разговори с украинското ръководство, като акцент във визитата ѝ ще бъдат новите мерки за по-тясно сътрудничество между отбранителните индустрии на Европейския съюз и Украйна.
Това е 11-то посещение на Фон дер Лайен в украинската столица след началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Визитата идва в момент, когато Киев ускорява усилията си за разширяване на собственото военно производство и задълбочаване на партньорството с европейските държави.
Урсула фон дер Лайен заминава за посещение в Киев
„Това е специален момент. Украйна изгради силна военна инерция. Тенденцията се обръща“, написа председателят на Европейската комисия в социалната мрежа X.
Just arrived in Kyiv for my 11th visit to Ukraine in wartime.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2026
It’s a special moment. Ukraine has built a strong military momentum. The tide is turning.
I will announce new initiatives to integrate our defence industries.
So we can produce more, and faster.
We will also… pic.twitter.com/WEKhIB2hLo
По думите ѝ Брюксел подготвя нови инициативи, които ще позволят по-тясно обвързване на европейския и украинския отбранителен сектор.
„Ще обявя нови инициативи за интегриране на нашите отбранителни индустрии, така че да можем да произвеждаме повече и по-бързо“, посочи Фон дер Лайен.
Зеленски и Фон дер Лайен обсъдиха доставките за украинските въоръжени сили
По време на срещите с президента Володимир Зеленски ще бъдат обсъдени още напредъкът на Украйна по пътя към членство в Европейския съюз, подготовката на страната за предстоящия зимен сезон и дългосрочната подкрепа на ЕС на фона на продължаващата война.
Посещението съвпада с Деня на украинската държавност - национален празник, който отбелязва повече от хилядолетната история на украинската държава и е свързан с княз Владимир Велики и покръстването на Киевска Рус през 988 година. След началото на войната празникът придоби особено силно символично значение за украинското общество.
В рамките на визитата се очаква президентът Зеленски да удостои Урсула фон дер Лайен с новоучредения Орден на Европа. Отличието се присъжда на личности, допринесли за европейската интеграция на Украйна, укрепването на нейната устойчивост и защитата на демократичните ценности и сигурността на континента.Редактор: Цветина Петкова
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