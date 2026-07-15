Централният офис на партия "Движение за права и свободи" в Благоевград е бил потрошен рано тази сутрин. Сигналът в полицията е подаден от самия извършител, съобщава БНР.

Офисът се намира в центъра на града, зад сградата на общината.

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Снимка: БТА

Пристигналите на място полицаи констатирали, че стъклата на витрините са счупени с камъни. Щети има и вътре в самото помещение.

Снимка: БТА

Извършителят, който е криминално проявен и сам е подал сигнала, е задържан.

Снимка: БТА

Председателят на групата общински съветници на ДПС в Благоевград Исмет Узунов коментира за БНР вандалската проява, като допусна, че тя може да е извършена и по поръчка. "Не познавам лицето, което е сторило всичко това. Дали е негова лична проява на вандализъм, или е поръчка, няма как да знаем все още, но такова нещо се случва за пръв път, откакто ДПС съществува в Благоевград - над 30 години", заяви Узунов.

Редактор: Никола Тунев