Съединените щати възобновиха в 23:00 ч. във вторник блокадата на иранските пристанища. Корабоплаването през Ормузкия проток ще бъде разрешено за всички кораби, с изключение на иранските. По-рано американският президент Доналд Тръмп се отказа от намерението си да налага такса от 20% от цената на товарите за преминаване на Ормузкия проток . Вместо нея Тръмп обяви, че страните от региона ще инвестират милиарди в Съединените щати.



Иранската революционна гвардия заяви, че е атакувала американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн, а Йордания съобщи, че е свалила три балистични ракети, навлезли във въздушното ѝ пространство от Иран.

В интервю за „Фокс Нюз“ Тръмп заяви, че ударите срещу Иран ще продължат, докато той прецени, че е достатъчно.

"Ще оставя енергийните цели за накрая, но в крайна сметка ще ги ударим. Ще ги ударим много силно тази вечер, ще ги ударим силно и утре вечер. Ще ги ударим много силно и в нощта след това. А след това, следващата седмица, нещата ще станат наистина зле за тях, защото следват електроцентралите, следващата седмица - мостовете. Ще унищожим всичките им електроцентрали. Ще унищожим мостовете им, освен ако не седнат на масата за преговори и не започнат да преговарят", заяви Тръмп.

Пристанищният град Бушехр, където се намира единствената атомна електроцентрала в Иран, стана цел на нови американски удари в сряда, съобщи иранската държавна новинарска агенция ИРНА, цитирана от "Франс прес". Няма жертви.

Вчера също имаше нападение срещу Бушехр на фона на ескалацията на военното напрежение между Техеран и Вашингтон, отбелязва АФП.

Редактор: Цветина Петрова