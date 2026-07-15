Платформа на сайта на Института за пазарна икономика онагледява данни за съдебната власт. За първи път гражданите могат да видят основни аспекти от работата на системата. България е страната с най-голям разход за правосъдие от всички държави членки на ЕС като дял от БВП.

Иван Брегов, ръководител на Правната програма на ИПП, каза в ефира на „Здравей, България”, че доверието е единственият ресурс, с който разполага съдебната власт. „Това е най-силният измерител за работата на една система. Ако хората не се доверяват, значи има проблем. Идеята на нашето усилие е да подпомогнем процеса, в който да се идентифицира проблемът. Той е виден от това, че има особено ниска натовареност в редица окръжни, административни и военни съдилища”, обясни Брегов.

Той допълни, че такива данни не може да бъдат подготвени за върховните съдилища в страната, но по брой върховни съдии, България е на второ място в Европа. „Проблемите засягат от най-ниското до най-високото ниво и трябва да се търси комплексно решение”, коментира той.

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Според данните в платформата от 2012 г. до 2024 г. е нараснал разходът за целия съдопроизводствен процес, който е обвързан с бюджета на съдебната власт.

„Хората в системата са същите като брой или малко повече. Администрацията се увеличава през годините, включително тази на ВСС, която не е свързана с правораздавателната дейност и административното обслужване. Бюджетът на съдебната власт се е удвоил от 2015 г. насам и така се е повишила цената на делата”, обясни Брегов.

По думите му на това може да се гледа като на касова бележка за годината, която показва разходите, отделяни от всеки човек от спечелените от него пари и чрез данъците му. „Бюджетът на съдебната власт се е удвоил – от 500 млн. лева е станал 500 млн. евро”, поясни Брегов.

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Други данни, които той цитира, засягат натоварването на съдилищата. По думите му, ако един съдия в Административния съд в Смолян разглежда под 10 дела на месец, а един съдия в София-град - над 35, това очевидно е три пъти повече работа при същите условия и почти същата заплата.

„Ако един съд е леко натоварен, а друг - твърде много, може да се окаже, че там, където има свръхнатоварени, се създава възможност за командироване на съдии. То е тест за това дали си лоялен по определени дела и извращава конкурсите след това. В последните години се вижда, че тези, които са били командировани, след това печелят титулярно място. Така се създават условия за това съдиите, работещи при висока натовареност, да не могат да получат професионално развитие. Тоест - това е инструмент за влияние”, категоричен беше Брегов.

По думите му най-голямата цел на проекта е именно чрез тези обективни данни да се намали влиянието върху редовия съдия и да му се създадат по-добри условия за работа. „Дългогодишният проблем с независимостта може да бъде разрешен чрез редица оперативни действия, които не включват усърдието на най-високо ниво, наречено конституционни изменения, на които сме свидетели периодично”, посочи той.

В ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS експертът от Правната програма ИПИ Екатерина Баксанова също даде данни за натовареността на съдилищата. "За административните, окръжните и съдебни съдилища натовареността не е толкова голяма, колкото се предполага. Административният съд в Благоевград е три пъти по-натоварен от този в Монтана, където гледат около 8 дела на месец", обясни тя.

По думите ѝ България е на второ място по брой прокурори и на четвърто място по брой съдии на 100 000 души население. "Рекордьори сме по отношение на администрацията – над три пъти е спрямо медианата за Европейския съюз. Първи сме не само в ЕС, а и спрямо всички членове на Съвета на Европа", каза Баксанова.

"В последните години сме между първо и трето място в Европа по бързина на административното правосъдие, а при гражданското и наказателното не сме на толкова високи позиции. Не сме отличници, но не сме и на опашката", каза още по темата експертът.

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Редактор: Цвета Лазаркова