По данни на европейски изследвания над 90% от тийнейджърите в ЕС използват социални мрежи ежедневно и България не прави изключение. На този фон Европейската комисия подготвя нови правила за защита на непълнолетните онлайн.

Има вече данни за това как не работи забраната на социални мрежи за децата по очаквания начин – това е австралийският модел, първият по рода си от декември миналата година. Това каза в предаването „Социална мрежа” Иглика Иванова, директор на Центъра за безопасен интернет.

По думите й се вижда колко неефективна е мярката, когато се забранява нещо, до което децата вече са имали достъп. Иванова допълни, че според данните от първите изследвания мярката се заобикаля с лекота от децата.

Как би могла да сработи забраната за социални мрежи за децата под 16?

Необходима е преценка и последователност на подхода, така че той да постига баланс, за да бъде ефективен, посочи тя.

„Първоначално ограничение и постепенно позволяване на автономност на децата и, като отговорност от страна на доставчиците, съдържание, което е съобразено с възрастта и възраст, която е правилно идентифицирана, а не както сега на деца в предучилищна възраст да им се създават профили”, коментира Иванова.

Според нея това би била една пропорционална мярка за постигане на ефект.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова