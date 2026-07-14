Задграничните войници от 11-ти пехотен полк изпълниха хака пред Триумфалната арка в Париж няколко десетки минути преди старта на традиционния годишен военен парад на "Шанз-Елизе" по повод Деня на Бастилията.

Този ритуален танц, придружен с песен, произхождащ от културата на маорите и е популяризиран от новозеландските ръгбисти. Традиционно се изпълнява във военен контекст, за да впечатли врага.

🇫🇷 Les ultramarins du 11e régiment d'infanterie de marine font un haka devant l'Arc de Triomphe#14Juillet #fetenationale pic.twitter.com/Mm6pfnywjV — franceinfo (@franceinfo) July 14, 2026

Според Елисейския дворец, близо 6700 пехотинци, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 превозни средства участват в парада, за да илюстрират „превъоръжаването на Франция, стратегическата автономия на страната и стратегическото пробуждане на Европа“.

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Никога досега толкова много войници не са преминавали по време на парада красивия булевард, пише France info.

Редактор: Цветина Петрова