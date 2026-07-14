Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (14.07.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (14.07.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (14.07.2026 - обедна) Прогноза за времето (14.07.2026 - обедна) 14 юли 2026 12:31 Задават ли се опасни бури и наводнения? Прогноза за времето (14.07.2026 - сутрешна) Горещините застрашават италианския пармезан Прогноза за времето (13.07.2026 - обедна) Прогноза за времето (13.07.2026 - сутрешна) Юли продължава с динамично време Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ралица Атанасова Добави ни в предпочитани източници в Google Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Социалните мрежи и децата: Как забраната да бъде балансирана, но и ефективна Задържаха областния лидер на ДПС в Бургас Илияна Йотова: В момент, когато Европа пише нова страница от своята история, България и Франция ще продължат да работят рамо до рамо Ученици от Благоевград създадоха проект за борба срещу разхищението на храна Защитата на Стоян Мавродиев: Не сме запознати дори с едно доказателство по делото Майки от цялата страна излязоха отново на протест Опозицията видя опасност за България след изказването на Румен Радев за Коалицията на желаещите "Челюсти": "За" и "против" екзитполовете в изборния ден Борислав Цеков: Всяка самоцелна поправка в Конституцията рано или късно се обръща срещу своите създатели Михаил Кръстев: Енергийната криза донесе сериозни ползи за българската икономика Готови ли са общините за събирането на неплатените местни данъци Задържаха шофьор с 2,58 промила алкохол, спрян два пъти за ден в София Задържаха мъжа, причинил верижна катастрофа в София, карал с 3,59 промила алкохол в кръвта МОН ще съдейства за възстановяване на диалога в НАТФИЗ при спазване на академичната автономия Кола и линейка се удариха на път Е79 край Враца (СНИМКИ) Задържаха шофьор на тир след положителна проба за алкохол и опит за подкуп Собственик на частен зоопарк край Казанлък твърди, че бракониери са застреляли негови животни 13 500 обаждания на телефонната линия за деца за половин година Полицията издирва 68-годишен мъж от петричкото село Долна Рибница Близки и приятели се простиха с Мартин Велев По-малко такси и повече права: Какво печелят авиопътниците в ЕС от новите регулации Семейството на Благомир Коцев трябва да плати над 380 хил. лв. за ползване на държавни имоти в Морската градина Депутати, учители и експерти обсъдиха проектозакон на ГЕРБ-СДС за образованието Красимир Димитров е новият шеф на служба "Национален спешен телефон 112" Илияна Йотова отличи с Почетния плакет на президента българските спортисти със синдром на Даун Български фирми се разследват за ДДС измама за над 46 млн. евро в ЕС Бакалавърска степен за три, вместо за четири години: Готова ли е България за такава промяна? Тол системата ще се използва за превенция на катастрофите, а не само за санкции Започва вдигането на нивото на язовира в русенското село Николово Ще се оправдаят ли обществените очаквания за разкриване на ценна информация след връщането на Стоян Мавродиев? ЦИК прекрати правомощията на Иван Кърчев като неин говорител Шишков: Отношението към Северозапада граничи с геноцид, започваме възстановяване на инфраструктурата След екстрадицията на Стоян Мавродиев: Какво следва по делото за ББР Вицепремиерът и икономически министър Пулев: Ускоряваме подкрепата за стратегическите инвеститори 35 години от написването на Конституцията: Какви са уроците от създаването на основния ни закон? Как живеят хората в Украйна след повече от четири години война Радев от Париж: Решението за Украйна е в дипломацията, а не в нова военна помощ (ВИДЕО) България е сред най-евтините туристически дестинации в ЕС В края на юли ще стане ясно в кой град ще се проведе „Евровизия 2027“ Подготвят механизъм за ранно откриване на имотни измами в София „Подаваме сигнал, идват след 40 минути“: Доброволец с критики към полицията за издирването на Наталия Шофьор с книжка от 10 месеца блъсна дете в Бургас Задават ли се опасни бури и наводнения? Обсъждат единна система, свързваща институциите в реално време за по-строг контрол по пътищата Забраняват къпането в неохраняеми водоеми в цялата Великотърновска област Дийпфейк измама с лицето на Лилия Маравиля: Актрисата сезира ГДБОП за фалшива реклама Омбудсманът: Образованието на децата със СОП често се превръща в ежедневна битка за родителите „Политически кредити“ и кухи обезпечения: Какво разкрива казусът „Стоян Мавродиев“ ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА