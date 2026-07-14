Десет европейски държави обявиха създаването на нова коалиция за развитие на общи способности за защита срещу балистични ракети. А коментарът на премиера Румен Радев, че не вижда мястото на страната в проекта "Фрея" на Коалицията на желаещите, доведе до политически реакции.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов определи договорената коалиция за противоракетна отбрана като намерение. Въпреки това не изключи възможността да се присъединим към нея, но на по-късен етап. Част от партиите обаче видяха в изказването на премиера Румен Радев завой във външната ни политика, който би могъл да ни постави в изолация.

Участието на България в проекта за противоракетна отбрана не е изключено. По думите на министъра на отбраната страната ни вече е част от други две подобни инициативи за защита в небето.

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"Нека все пак да видим, това е отворена инициатива, ние винаги може да се присъединим, нека да видим какво ще постигнат поне в началния етап и чак тогава може да коментираме. Не са определени финансови рамки, не е определено абсолютно нищо все още. Това е някакво намерение", посочи Димитър Стоянов.

Според Стоянов за коалиция на желаещите може да се говори чак след постигане на траен мир в Украйна. Не това е мнението на опозицията, според които подкрепата за Украйна е ключова, за да се стигне до преговори с Русия.

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"Г-н Радев предлага на Европа през цялото време капитулация. Ако отслабиш позициите на защитаващата се страна, то не допринасяш за мира, а само стимулираш агресора да продължава с агресията си и въобще да не сяда на масата за преговори. Това прави г-н Радев в момента", смята Даниел Митов от ГЕРБ-СДС.

"То е завой на изток, защото ние повече се занимаваме да обслужваме руски олигарси, за да не бъдат поставяни под санкции, вместо да гледаме към Европа и да бъдем в центъра на европейските страни. Това означава само едно нещо - изолация", коментира Ивайло Мирчев от "Демократична България".

"Превръщаме се в коалиция на нехаещите. Коалиция на желаещите се разширава, обсъжда се отбраната на цяла Европа. България ако иска да надгради своите способности, трябва да участва в колективни обсъждания", каза Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната".

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ДПС не коментираха темата, а "Възраждане" не отговориха съгласни ли са с изказването на Радев.

"Българската позиция спрямо Украйна много се разминава с позицията на "Възраждане" за този конфликт", заяви Димо Дренчев от "Възраждане".

"Прогресивна България" подкрепиха позицията на правителството си. Мястото на България по-скоро не е в коалицията на желаещите, коментира Владимир Раков от „Прогресивна България”.