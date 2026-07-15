Тялото на 66-годишен украински гражданин е намерено на плаж „Делфин“ в курортния комплекс Слънчев бряг, съобщиха от полицията в Бургас.

Сигналът е подаден към 11:35 часа във вторник в Районното управление в Несебър. На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които установили самоличността на починалия. По данни на разследващите той е пребивавал постоянно в курорта.

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При извършения първоначален оглед не са открити следи от насилие.

Тялото е откарано за съдебномедицинска експертиза в УМБАЛ - Бургас, където специалистите ще изяснят причините за смъртта. По случая е започнала проверка, която продължава под наблюдението на компетентните органи.

Редактор: Цветина Петкова