Слънчево време ще преобладава в страната в сряда. В следобедните часове над източните райони и планините ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места се очакват краткотрайни превалявания.

Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а по Черноморието ще останат по-ниски – между 26 и 30 градуса. В София термометрите ще показват около 32 градуса.

В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, който след обяд по Черноморието ще се ориентира от изток-североизток.

В планините също ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста облачност, като само на отделни места са възможни краткотрайни валежи. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, а на 2000 метра – около 14 градуса.

По Черноморието времето ще остане предимно слънчево с временни увеличения на купестата облачност след обяд. На отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Температурата на морската вода ще бъде между 22 и 24 градуса, а вълнението – 1-2 бала.

Редактор: Цветина Петрова