Собственик на имот във вилната зона край Казанлък остана без част от животните, които отглежда в двора си, след нощно посегателство, при което са били произведени изстрели и са изчезнали няколко от питомците му.

Радо Христов е създал малка ферма в имота си, където заедно със семейството си отглежда различни животни - от домашни птици до виетнамски прасенца и овце. По думите му идеята е била децата му да растат по-близо до природата и да се грижат за животни.

Множество сигнали за застреляни домашни кучета в Русенско

Според разказа му инцидентът е станал в ранните часове на деня. Около 4:00 часа били чути няколко изстрела, а при проверка по-късно семейството установило липсата на две виетнамски прасенца. Намерени били и следи, че е било убито едно от агнетата в стопанството.

„Тези животни са част от семейството ни. Децата играят с тях всеки ден. Сутринта установихме, че прасенцата ги няма, а едно от агнетата е било застреляно“, разказва Христов.

По думите му районът от години е известен с проблеми, свързани с бракониерство и незаконен лов, а вилната зона попада по маршрут, използван от нарушители, насочващи се към Стара планина. Местни жители твърдят, че случаят не е единичен. През последните седмици собственици на имоти в района съобщават за зачестили кражби, като освен животни изчезват инструменти, техника и друго имущество.

Застреляха куче в Русенско, докато стопанката му го разхожда

Потърпевшият настоява институциите да предприемат по-решителни действия срещу нарушителите и да засилят контрола в района.

„Проблемът е известен отдавна. Нужно е компетентните служби да реагират и да спрат тези посегателства. Не е нормално хора да стрелят и да влизат в чужди имоти, докато семейства и деца спят вътре“, коментира той.

Редактор: Цветина Петкова