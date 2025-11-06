Стрелба по куче завърши с фатален край, а стопанката му едва успяла да опази себе си и другия си домашен любимец, докато били на разходка. Случаят е от русенското село Долно Абланово, и не е изолиран, тъй като и друг път някой стреля по домашните кучета в населеното място.

„В неделя бяхме на разходка с двете ми кучета малко извън селото. Връщайки се по един черен път, видях,ч е в далечината минава син джип, който спира на разстояние от нас. Помислих си, че това е някакъв земеделец, който извършва оглед на земите си, и продължихме. След това чух изстрел. Кучето ми падна на земята”, разказа собственикът на убитото куче Даниела Куртева в „Здравей, България”.

Животното издъхва буквално за секунди. „Надявах се, че е само ранено, но беше простреляно в сърцето”, заяви жената. И подчерта, че животното никога не е било агресивно.

„Когато то почина, се огледах и видях, че мъжът все още стои на същото място. Тогава разбрах, че се цели и във второто куче. Бях на 1-2 метра от кучетата си. За мен този човек е напълно непознат, както и джипът му. Движеше се в посока, различна от нашето село, което ме навежда на мисълта, че не е местен”, твърди тя.

И допълва: „В момента, в който осъзнах, че той стои и се прицелва, реших да тръгна към него, за да го спра. Разбира се, осъзнавах, че може да стреля и по мен, но реших да рискувам, вярвайки, че няма да прекрачи тази граница. Хукнах към него, крещейки. Той се поколеба, но след това реши да си тръгне възможно най-бързо”.

Даниела подала сигнал в полицията. „Чакаме решение. Дойдоха криминалисти, направиха оглед. Открихме гилзите много бързо, измериха разстоянието до кучетата, огледаха терена, снимаха, събраха всички доказателства. След това дойдоха полицаи със свидетели от селото, за да потвърдят, че действията са законни. После ветеринарят отнесе кучето за аутопсия”, обясни тя.

И подчерта, че очаква този, който е стрелял по кучетата да бъде открит възможно най-бързо. „За мен това е убиец, който стреля не само по животни – някой ден може да стреля и по хора, защото границата е твърде тънка”, категорична е жената.

Друг потърпевш разказа, че през август е било простреляно неговото домашно куче, но то е било излекувано и е оцеляло. Той е подал жалба до прокуратурата.

„В селото има човек, който не се съобразява нито с ловните, нито с човешките норми. Стреля по всичко. Минава постоянно покрай моята ферма. Този човек, когато излезе на лов, стреля по всичко живо, което се движи или лети”, обясни мъжът.

