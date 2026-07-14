Вие всички, с това което правите, казвате на всички нас, че няма преграда за човешките възможности, стига да има упоритост, желание, амбиция и много помощ всекидневно. Това заяви държавният глава Илияна Йотова. Тя отличи с Почетния плакет на президента българските спортисти, участвали в Световното първенство за атлети със синдром на Даун, което се проведе през юни в София под неин патронаж.

Снимка: Пресцентър на Президентството

На официална церемония в Гербовата зала наградата беше връчена на Радена Ангелова, която е капитан на отбора. От своя страна тя и президентът на Федерацията за адаптирана физическа активност Слав Петков подариха на Йотова комплект медали от изминалото първенство.

Илияна Йотова отличи най-добрите ученици в инициативата „Спортувай с президента“

„В тази много официална зала, в която обикновено се връчват акредитивни писма, посрещат се посланици, чужди делегации и държавни глави, днес изгря слънцето, защото ще награждаваме слънчевите деца на България, слънчевите спортисти”, сподели Йотова по време на събитието. Тя определи постигнатото от състезателите не просто като спортен празник, а като абсолютен триумф на тяхната смелост, кураж, упоритост и вдъхновение.

Снимка: Пресцентър на Президентството

Близо 400 спортисти от 27 държави са взели участие в Световното първенство за атлети със синдром на Даун. България е била представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Родните спортисти са завоювали общо 27 медала, от които 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови.

Следващото голямо състезание, което ще се проведе в София, е Европейското първенство по лека атлетика в зала за хора с аутизъм, насрочено за месец март 2027 година.

Редактор: Мария Барабашка