На Международния олимпийски ден президентът Илияна Йотова отличи учениците с най-високи резултати на „Президентския тест“ в рамките на инициативата „Спортувай с президента“. На церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 тя поздрави децата за техните постижения и подчерта, че спортът възпитава качества и ценности, от които обществото има нужда.

„Днес президентската институция празнува младостта, празнува нещо невероятно – постиженията на нашите деца и млади хора. Когато пристъпите този праг и ние ви видим, знаем, че България има своето бъдеще. Вие вече сте за нас шампиони“, заяви Йотова пред отличените ученици.

Снимка: БГНЕС

Тя посочи, че наградите са резултат от усилията, постоянството и вярата на децата в собствените им възможности. „Тази награда е резултат на вашите усилия, на вашата спортна подготовка, на вашата вяра, че можете и имате самочувствието да постигате тези резултати“, каза президентът.

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Йотова отбеляза символиката на датата – Международния олимпийски ден, и припомни, че олимпизмът е много повече от спортно състезание. „Олимпиадата носи в себе си волята, вярата и силата на човешкия дух. Да спортуваш означава не само да печелиш медали, но и да носиш в себе си ценностите на олимпизма – да спортуваш в името на бъдещето и доброто на хората“, подчерта тя.

По думите ѝ пътят към успеха не е лесен и изисква постоянство, труд и дисциплина. „Няма магическа пръчка, която да доведе до златото, среброто или бронза. Има много стъпки, които трябва да бъдат изминати. Искат се много воля, упоритост и усилия“, каза Йотова.

Снимка: БГНЕС

Президентът изрази благодарност към треньорите, родителите, представителите на местната власт, доброволците и спонсорите, които подкрепят развитието на детския спорт. „Преди да видят шампионите на България, децата виждат вас. Вие сте техният пример“, обърна се тя към треньорите.

Към родителите Йотова заяви, че в условията на многобройните предизвикателства пред младите хора те са избрали правилния път за своите деца. „Вие не само ги убеждавате, че спортът е по-доброто бъдеще за тях, а възпитавате в тях ценности, качества и добродетели, които са необходими на обществото ни“, каза още тя.

Според нея инициативата „Спортувай с президента“ вече има своя утвърдена история и през петте години от създаването си е привлякла хиляди деца от цялата страна. „Ще продължим тази инициатива и занапред, защото знаем, че тя е за доброто на българските деца“, подчерта Йотова.

Снимка: БГНЕС

Тя призова младите спортисти да следват мечтите си и никога да не се отказват. „Избирайки спорта, вие вече сте шампиони, вие вече сте успели. Пожелавам ви да бъдете все така упорити, да следвате мечтите си и един ден всички ние, българите, да се гордеем с вашите успехи. Каквото и да изберете оттук нататък, никога не забравяйте днешния ден и тази зала, защото днес това е залата на шампионите“, заяви Илияна Йотова

Редактор: Дарина Методиева