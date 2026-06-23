С поредица от спортни събития, демонстрации и инициативи в цялата страна Българският олимпийски комитет ще отбележи Международния олимпийски ден на 23 юни. Основните прояви ще се проведат в София и Троян, където се очаква участието на олимпийци, спортни деятели, треньори и стотици любители на спорта.

Празничната програма в столицата ще започне с традиционно Олимпийско факелно бягане. Щафетата стартира в 9:00 часа от Националната спортна академия „Васил Левски“, а стартът ще бъде даден от ректора на академията и заместник-председател на Българския олимпийски комитет проф. Красимир Петков.

Новата Световна столица на спорта: София "предаде" щафетата на Монако

Маршрутът на факлоносците ще премине през няколко знакови за българския спорт и образование места, включително парка на бул. „Драган Цанков“, Факултета по обществено здраве, здравни грижи и туризъм на НСА и Министерството на младежта и спорта. Финалът на щафетата ще бъде на Националния стадион „Васил Левски“, където олимпийският огън ще бъде посрещнат от председателя на БОК Весела Лечева, както и от представители на спортната общност.

По-късно през деня честванията ще продължат в Троян. В празника ще се включи и бронзовата медалистка от зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026 Лора Христова. Заедно с местните спортни клубове и жители тя ще стане част от разнообразна програма, посветена на активния начин на живот и олимпийските ценности.

Организаторите са подготвили турнири и демонстрации в различни спортове, сред които баскетбол, футбол, тенис, стрелба с лък, маунтин байк и кану-каяк. Предвидени са и демонстрации по бойни изкуства, както и състезания с участието на двата биатлонни клуба в региона, които през последните години излъчиха редица национални състезатели и шампиони.

Кулминацията на празника в Троян ще бъде официалната церемония по отбелязването на Международния олимпийски ден, която ще започне в 19:30 часа на централния площад на града.

Стотици бягат по стъпките на Васил Левски в Троянския Балкан

Тази година инициативите по света се провеждат под мотото „Let’s Move“ („Нека се движим“) – глобална кампания на Международния олимпийски комитет, насочена към насърчаване на физическата активност сред хората от всички възрасти. Посланието на кампанията през 2026 г. е „Можеш да го направиш“ и има за цел да вдъхнови младите хора да спортуват, независимо от съмненията или несигурността, които често съпътстват първите стъпки към активния начин на живот.

Редактор: Цветина Петкова